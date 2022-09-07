Сербские клубы «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги на Кубок имени Александра Гомельского. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, помимо сербских клубов участие в турнире примут четыре сильнейших российских коллектива: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС.

Суперкубок пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее УНИКС в контрольном матче в Казани обыграл пермскую «Парму» со счетом 88:75.