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Спорт
7 сентября 2022  14:28

Сербские клубы «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги

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Сербские клубы «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги на Кубок имени Александра Гомельского. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, помимо сербских клубов участие в турнире примут четыре сильнейших российских коллектива: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС.

Суперкубок пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее УНИКС в контрольном матче в Казани обыграл пермскую «Парму» со счетом 88:75.

#баскетбол #БК Уникс #единая лига втб
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