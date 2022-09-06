УНИКС обыграл «Парму» в контрольном матче

И в повторном домашнем контрольном матче казанский УНИКС сегодня обыграл пермскую «Парму» со счетом 88:75.

Хозяева выставили такую стартовую пятерку: Ненад Димитриевич, Джален Рейнольдс, Дэрил Майкон, Луи Лабери и Станислав Ильницкий.

Как и вчера, казанцы владели инициативой, выиграв первую четверть — 17:12 и вторую — 26:22. В третьей уральцы атаковали успешнее, выиграв период с преимуществом в три очка, но и только. В заключительной десятиминутке УНИКС продолжил доминировать на своем паркете. Итог, 88:75.

10-11 сентября казанцы сыграют на Кубке Хайретдинова в Нижнем Новгороде, где помимо хозяев соперниками УНИКСа будут «Самара» и «Минск».

УНИКС (Казань) - «Парма» (Пермь) — 88:75 (17:12, 26:22, 16:19, 26:22)

Самые результативные: Мэйкон (23), Рейнольдс (16+7 подборов), Лабери (15+6 подборов), Зайцев (13) — Походаев (21), Аллен (14), Онгве (12).