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Выборы-2025 14 июля 2025 19:32

Сентябрьские выборы продлятся три дня в 37 регионах России

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Сентябрьские выборы продлятся три дня в 37 регионах России
Фото: пресс-служба ЦИК РФ

В сентябре этого года голосование на выборах в 37 регионах России продлится три дня, в одном – два дня и в трех (в том числе и в Татарстане) – один день. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

«Решение о продолжительности голосования приняты избирательными комиссиями, организующими выборы», – пояснили в Центральной избирательной комиссии страны, уточнив, что эти данные относятся только к крупным избирательным кампаниям.

Всего в 81 субъекте Федерации должно пройти более 5 тыс. избирательных кампаний. Участие в выборах смогут принять свыше 55 млн избирателей.

В Татарстане выбор однодневного формата голосования ранее объяснили отсутствием социального запроса, о чем сообщал «Татар-информ».

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#цик рф
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