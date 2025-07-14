Сентябрьские выборы продлятся три дня в 37 регионах России

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

В сентябре этого года голосование на выборах в 37 регионах России продлится три дня, в одном – два дня и в трех (в том числе и в Татарстане) – один день. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

«Решение о продолжительности голосования приняты избирательными комиссиями, организующими выборы», – пояснили в Центральной избирательной комиссии страны, уточнив, что эти данные относятся только к крупным избирательным кампаниям.

Всего в 81 субъекте Федерации должно пройти более 5 тыс. избирательных кампаний. Участие в выборах смогут принять свыше 55 млн избирателей.

В Татарстане выбор однодневного формата голосования ранее объяснили отсутствием социального запроса, о чем сообщал «Татар-информ».