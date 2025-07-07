Председатель ЦИК пояснил, почему в Татарстане пройдет однодневное голосование на выборах

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В Татарстане в этом году голосование на выборах пройдет в один день. Кроме того, не будет использоваться система дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Некоторые политические партии говорят, что категорически против электронного голосования и многодневного голосования. И ни от одного общественного субъекта не поступало заявок о проведении многодневного голосования», – рассказал глава Центризбиркома.

По словам Кондратьева, решение о проведении многодневного голосования принимается в случае, когда есть социальный запрос. Он напомнил, что многодневное голосование проводилось в период пандемии Covid-19.

«Тогда был социальный запрос, мы должны были разгрузить участки, дать возможность избирателям проголосовать в разные дни. Хотя многодневное голосование – это огромное психологическое и физическое напряжение для членов комиссии. И все три дня нужно обеспечивать безопасность на всех объектах, а это – 2752 участковые избирательные комиссии и 65 территориальных избирательных комиссий», – пояснил председатель ЦИК.

Он добавил, что дистанционное электронное голосование в этом году будет проводиться лишь в 23 субъектах РФ. При этом Кондратьев заметил, что Татарстан технически к нему готов.

«Но нужно понимать, в какой ситуации проходит эта избирательная компания. Где гарантии, что будет интернет. Мы не имеем права в данном случае потерять голос избирателя, каким-то образом с пренебрежением отнестись к этому голосу», – подчеркнул он.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.