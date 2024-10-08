Сентябрь вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений в Татарстане

Первый осенний месяц 2024 года вошел в пятерку самых теплых сентябрей за всю историю метеонаблюдений в Татарстане. Его среднемесячная температура воздуха больше походила на августовскую. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«По Татарстану в сентябре среднемесячная температура составила +14,6 градуса, что больше соответствует показателям августа. Наиболее теплым сентябрь за всю историю наблюдений, если брать данные всех метеостанций республики за разные годы, был в 1957 году, тогда среднемесячная температура составила +15,2 градуса», — пояснил метеоролог.

Собеседник «Татар-инфрма» добавил, что минувший месяц побил рекорд по засушливости. Острый дефицит осадков сохранялся на протяжении сентября во многих районах республики. В большинстве районов восточного Закамья за месяц выпало 10–20 миллиметров, а в остальных районах — 5 миллиметров или еще меньше.

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