Сенаторы трех регионов проголосовали против закона Клишаса-Крашенинникова

Сегодня в Совете Федерации прошло рассмотрение законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», известного как закон Клишаса-Крашенинникова. По итогам голосования, в котором приняли участие 150 из 170 сенаторов, он был одобрен 146 голосами. Результаты голосования опубликованы на официальном сайте Совфеда.

Против законопроекта выступили четыре сенатора — татарстанцы Геннадий Емельянов и Ленар Сафин, а также представитель Хабаровского края Сергей Безденежных и Людмила Нарусова, представляющая в Совфеде Тыву.

После одобрения в верхней палате парламента законопроект будет передан на подпись Президенту России Владимиру Путину.

Накануне ИА «Татар-информ» сообщало, что закон о региональной власти, встретивший критику в Татарстане, был одобрен в Государственной Думе.