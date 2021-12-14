Госдума РФ приняла закон о региональной власти, встретивший критику в Татарстане

Государственная Дума ФС РФ приняла закон об организации власти в субъектах Федерации, который унифицирует системы управления в регионах. Ранее законопроект встретил критику со стороны депутатов Государственного Совета РТ как нарушающий основы федерализма в стране и противоречащий Конституции РФ.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» внесли глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Принятый закон разграничивает полномочия регионов и федерального центра по предметам совместного ведения. Также новелла устанавливает общее для всех субъектов название должности высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». При этом может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за исключением слова «президент». Высший исполнительный орган власти региона может именоваться «правительством» либо иметь другое название, исходящее из исторических и национальных традиций.

Закон о публичной власти также снимает ограничения по количеству сроков для руководителей регионов, но упрощает процедуру досрочной отставки в связи с утратой доверия Президента России.

Госсовет Татарстана направил к законопроекту пакет из 18 поправок, указав, что в первоначальном виде документ противоречит Конституции РФ. Депутаты допустили возможность обращения в Конституционный суд России, если законопроект будет принят с нарушениями Основного закона страны. В целом к законопроекту поступило более 400 поправок, сам текст документа существенно вырос в объеме.