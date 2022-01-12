Сенатор Уорнер назвал санкции США против «Северного потока-2» предательством Германии

Законопроект о введении новых санкций против «Северного потока- 2», который предложил республиканец Тед Круз, раскритиковал сенатор от демократической партии Марк Уорнер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Bloomberg.

Политик скептически относится к этому российскому проекту, но считает, что ограничительные меры в отношении трубопровода со стороны США предадут интересы своего ключевого союзника.

«Мне не нравится идея „Северного потока-2“, но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину», — пояснил Уорнер.

Газопровод «Северный поток-2» проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Он обладает мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершилось 10 сентября, сейчас он полностью готов к эксплуатации. Для этого нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода, которую приостановили в ФРГ, чтобы привести в соответствие с европейским законодательством, о чем ИА «Татар-информ» сообщало ранее.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу и призвал не политизировать ситуацию вокруг газопровода.