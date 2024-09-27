Сенатор Терентьев: «Слушая послание, испытал чувство гордости за родную республику»

Александр Терентьев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сенатор РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев поделился с «Татар-информом» размышлениями о послании Госсовету РТ Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Слушая послание, испытал чувство гордости за родную республику. Главное, на мой взгляд, содержится в емком тезисе Рустама Минниханова: „Мы с уверенностью смотрим в будущее, сохраняя традиции, приумножая достижения“. Послание пронизано этой уверенностью», — заявил собеседник агентства.

По словам Терентьева, поступательное развитие Татарстана в сегодняшних условиях дорогого стоит, и это особенно важно для граждан. Также, по его мнению, убеждают в этом и масштабные проекты социально-экономического развития республики, курс на повышение качества жизни.

Раис Татарстана в послании также подчеркнул, что важнейшим условием успешного развития является сохранение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, следование традиционным духовно-нравственным ценностям.

«И, на мой взгляд, весьма неслучайно, что вскоре именно Казань станет отправной точкой в определении новой архитектуры более справедливого миропорядка. В рамках расширенного саммита глав государств БРИКС будут определяться подходы, которые могут самым серьезным образом повлиять на изменение всей системы международных отношений. Привлекательность объединения мирового большинства как раз и состоит в уважении и доверии, признании суверенности стран, ценности историко-культурного наследия, традиционных духовных ценностей народов», — отметил Александр Терентьев.

Обратил сенатор внимание и на патриотическую тему. «Красной нитью прошла тема любви к Родине. Поддержка наших бойцов в условиях СВО, забота о их семьях, воспитание молодежи — всё это наши приоритеты, стремление укрепить Отечество, приблизить победу», — заключил политик.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.