Сенатор Совфеда РФ допустил некоторые послабления ограничений для вакцинированных россиян

Привитые граждане во время нерабочих дней в связи с непростой ситуацией с коронавирусом могут получить послабления. Такое мнение высказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за сложной эпидемиологической ситуации в России.

«Оперативный штаб, проанализировав ситуацию, принял решение о введении более жестких ограничений. Если предлагается ввести нерабочие дни — это так называемый локдаун», — сказал Круглый.

Он обратил внимание на то, что граждане «должны использовать эти нерабочие дни для того, чтобы соблюдать карантин, а не для общения с друзьями», а также соблюдать масочный режим и другие меры безопасности.

Однако, по словам политика, привитые граждане по QR-кодам смогут посещать кафе, рестораны, магазины, фитнес-центры и другие общественные места, поскольку введение полноценного локдауна для всех граждан крайне негативно скажется на бизнесе.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на президиуме координационного совета при Кабмине вице-премьер Татьяна Голикова предложила регионам РФ допускать до массовых мероприятий только привитых людей по QR-кодам.