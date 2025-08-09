news_header_top
Политика 9 августа 2025 14:22

Сенатор Пушков назвал выбор Аляски для встречи Путина и Трампа нестандартным решением

Выбор Аляски в качестве места для встречи Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа подчеркивает двусторонний характер переговоров. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Телеграм-канале.

По его мнению, подобный шаг демонстрирует готовность лидеров к нестандартным решениям и выделяет встречу из формата многосторонних переговоров, что могло бы произойти в случае выбора третьей страны.

Сенатор подчеркнул, что в истории главы России и США еще ни разу не встречались на Аляске, и назвал это решение неожиданным. Он отметил, что на первый план вновь выходит двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном, а также роль лидеров в решении глобальных вопросов.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске
