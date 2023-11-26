Сенатор Пушков: Бербок забыла, что далеко не весь ЕС мечтает о присоединении Украины

Далеко не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в своих рядах. Поэтому создается впечатление, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своей уверенности забыла о других 26 государствах, входящих в объединение, заявил сенатор Алексей Пушков.

«И, конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок», — заметил он в своем телеграм-канале.

По словам политика, в ЕС образовалось целое крыло тех, кто хочет любыми средствами «протащить» Киев. Эти страны, включая Соединенные Штаты, работают с европейскими политиками, пытаясь убедить несогласных в важности присоединения Украины.

«Платить за это, естественно, будут европейцы, а не США», — подытожил Пушков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Украину и Молдавию новыми «микрочленами» ЕС и рассказал, какие последствия ждут остальные страны объединения после их принятия.