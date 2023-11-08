Медведев назвал последствия принятия новых «микрочленов» в Евросоюз

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Прием Украины и Молдавии в Евросоюз пойдет на руку только США. Остальных членов Евросоюза — от Франции и Германии до Прибалтики — ждет тяжелый удар по экономике. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Помню, лет 12 назад руководители крупнейших стран Европейского союза, вращая круглыми глазами, заговорщицки намекали мне, что поторопились создать свой союз из таких разных стран. Где, мол, Германия с Францией, а где Румыния, Прибалтика или какая-нибудь никчемная Греция с разомлевшими на постоянном солнце ленивыми греками», — написал он в своем телеграм-канале.

Сегодня Еврокомиссия выступила с предложением о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии. Новые «микрочлены» объединения, как назвал их Медведев, моментально отодвинут от субсидий ЕС более слабые страны, к примеру Болгарию и Прибалтику.

Однако кормление Украины и Молдавии окажется непосильным и для «толстяков» ЕС. «Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями», — предсказал Медведев.

Такой сценарий, уверен он, может устроить только одну страну — США.