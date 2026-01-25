news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 января 2026 15:15

Сенатор объяснил, в каких случаях россияне могут получить накопления единовременно

Читайте нас в
Телеграм
Сенатор объяснил, в каких случаях россияне могут получить накопления единовременно
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В некоторых случаях россияне могут единовременно получить пенсионные накопления, включающие накопительную пенсию (формировалась у работавших с 2002 по 2013 год) и возможные дополнительные взносы. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог, передает RT.

Единовременная выплата соответствующих средств возможна, если расчетная накопительная пенсия (ежемесячная выплата из пенсионных накоплений) не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

«В 2026 году этот минимум установлен на уровне 16 288 рублей, то есть право на разовую выплату получат те, чья [расчетная накопительная] пенсия менее 1629 рублей в месяц <…>», – пояснил сенатор.

Накопительную выплату при наличии сформированных накоплений можно оформить через Социальный фонд РФ, негосударственный пенсионный фонд или портал госуслуг, добавил член Совета Федерации.

При этом с 1 января 2026 года размер ежемесячной выплаты определяется по новой формуле. Сумма пенсионных накоплений делится на 270 месяцев (22,5 года), напомнил Мурог.

читайте также
Накопительная часть пенсии: как ее могут увеличить жители Татарстана
Накопительная часть пенсии: как ее могут увеличить жители Татарстана
Как жителям Татарстана рассчитать размер пенсии
Как жителям Татарстана рассчитать размер пенсии
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа 2026 года
#накопительная пенсия #накопительная часть пенсии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

24 января 2026
Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

24 января 2026