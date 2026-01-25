Сенатор объяснил, в каких случаях россияне могут получить накопления единовременно

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В некоторых случаях россияне могут единовременно получить пенсионные накопления, включающие накопительную пенсию (формировалась у работавших с 2002 по 2013 год) и возможные дополнительные взносы. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог, передает RT.

Единовременная выплата соответствующих средств возможна, если расчетная накопительная пенсия (ежемесячная выплата из пенсионных накоплений) не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

«В 2026 году этот минимум установлен на уровне 16 288 рублей, то есть право на разовую выплату получат те, чья [расчетная накопительная] пенсия менее 1629 рублей в месяц <…>», – пояснил сенатор.

Накопительную выплату при наличии сформированных накоплений можно оформить через Социальный фонд РФ, негосударственный пенсионный фонд или портал госуслуг, добавил член Совета Федерации.

При этом с 1 января 2026 года размер ежемесячной выплаты определяется по новой формуле. Сумма пенсионных накоплений делится на 270 месяцев (22,5 года), напомнил Мурог.