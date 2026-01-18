news_header_top
Общество 18 января 2026 09:40

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа 2026 года

Пенсионеры, которые продолжали работать в 2025 году и за которых работодатели перечисляли взносы в Социальный фонд, получат прибавку к пенсии с августа 2026 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что повышение коснется пожилых людей, которые после выхода на пенсию официально трудились и за которых в прошлом году производились страховые взносы в Соцфонд. Пенсии будут увеличены автоматически, исходя из суммы, поступившей в пенсионную систему в 2025 году.

Говырин отметил, что право на перерасчет возникает вне зависимости от того, сколько человек проработал – месяц или весь год. Размер прибавки зависит от продолжительности официальной занятости в прошлом году.

