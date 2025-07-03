Сенатор Епифанова раскрыла детали новой выплаты для семей с детьми

В России вводят новый вид социальной поддержки для семей с детьми — ежегодный налоговый «кешбэк». О его параметрах рассказала сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова в интервью «RT».

Право на получение выплаты получат семьи с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. Поддержка будет доступна как родителям, так и опекунам или попечителям детей младше 18 лет, а также студентов-очников до 23 лет.

Размер выплаты рассчитают как разницу между фактически уплаченным НДФЛ за предыдущий год и налогом, который бы исчислялся по ставке 6%.

«Непременное условие: получатели должны быть трудоустроены в России и уплачивать подоходный налог в бюджет страны. Вычет будут начислять как обычно, то есть чтобы получить выплаты в 2026 году, нужно платить НДФЛ в 2025 году. Первые заявки на выплаты можно будет подать уже в 2026 году лично в МФЦ или клиентской службе Социального фонда России, либо через личный кабинет Соцфонда, либо через единый портал "Госуслуг"», — пояснила Епифанова.