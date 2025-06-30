Россияне смогут получить до 100 тысяч рублей в 2026 году благодаря налоговой льготе

В 2026 году семьи с детьми смогут получить от 80 до 100 тысяч рублей благодаря ежегодной семейной выплате. Как рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, выплата будет представлять собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«За счет данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет до полутора прожиточных минимумов на душу населения. Расчет размера выплаты базируется на учете региональной специфики: при выполнении вычислений используется именно тот прожиточный минимум, что установлен в регионе проживания семьи с детьми. Назначение и выплату ежегодной семейной выплаты будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России», — отметил Балынин.

Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги», либо лично — в отделении Социального фонда России или МФЦ. По словам экономиста, в большинстве случаев собирать документы не потребуется — информация будет передаваться по каналам межведомственного взаимодействия.

Чтобы определить право на выплату, россиянам нужно будет рассчитать среднедушевой доход за предыдущий год. Для этого суммарный доход всех членов семьи делится на их количество. Если результат не превышает полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания, семья сможет претендовать на получение выплаты. Также будет учитываться имущественное положение семьи — по тем же критериям, что и при назначении единого пособия на детей.

Размер выплаты будет определяться как разница между фактически уплаченным НДФЛ по ставке 13% и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Таким образом, гражданам вернут до 7% от облагаемого дохода.

Экономист привёл расчёт для Калужской области. В 2025 году прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 17 024 рубля. Соответственно, полуторный минимум — 25 536 рублей. Это означает, что семья с двумя детьми, зарабатывающая в месяц не более 102 144 рублей (1 225 728 рублей в год), сможет рассчитывать на выплату. Если оба родителя получают по 51 072 рубля в месяц (612 864 рублей в год), каждый сможет вернуть по 42 900,48 рубля. Общая сумма составит 85 800,96 рубля. При наличии трёх детей сумма выплаты возрастает до 107 251,2 рубля, а с четырьмя — до 128 701,44 рубля.