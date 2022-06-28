Сенатор Джабаров: Попытки забрать у России Калининград закончатся военным столкновением

Россия не уступит свои территории, попытки вмешаться в целостность страны закончатся военным столкновением, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал слова экс-главы МВД Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ЕС и НАТО сделали первые шаги по «отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России», передает РБК.

Высказывание о начале отделения Калининграда от РФ он назвал «частным мнением» отдельного литовца. «Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — подчеркнул Джабаров.

Уладить вопрос с транзитом грузов в Калининград можно дипломатическим путем, что подтверждают исключения из санкций, на которые пошел Евросоюз. Ситуация с ограничением транзита он объяснил ошибкой ЕС.

С 18 июля Литва запретила транзит части грузов из России в Калининградскую область. Под ограничения попали строительные материалы, техника, косметика и другие товары, включенные в санкционные списки. После введения ограничений трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

Ранее о возможности военного конфликта заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев — он допустил возможность Третьей мировой войны при посягательстве на российский Крым.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать антироссийские санкции.