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Политика
28 июня 2022  04:36

Медведев допустил начало Третьей мировой войны при попытке Украины вернуть Крым

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Если Украина вступит в НАТО и попытается вернуть Крым, на планете может начаться Третья мировая война, считает Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», - заявил Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что вступление в Североатлантический альянс Украины гораздо опаснее для России, чем попадание туда Швеции или Финляндии.

«И связано это с тем, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин. Наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов», - уточнил Медведев.

#НАТО #Украина #Дмитрий Медведев
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