Сенат Польши единогласно признал «террористическим» политический режим России

Сенат Польши (верхняя палата польского парламента) сегодня принял резолюцию, признающую существующий в России политический режим «террористическим». В голосовании приняли участие 85 сенаторов, все они поддержали документ, сообщается на сайте Сената.

Резолюция осуждает действия России на Украине. Кроме того, она содержит призыв к международному сообществу поддержать расследование преступлений, совершенных во время украинского конфликта, в Международном уголовном суде, передает Польское агентство печати (PAP).

Помимо этого, документ выражает благодарность польскому народу и властям страны за помощь, оказываемую украинским беженцам.

Резолюция Сената Польши носит символический характер и не является нормативным актом. Такие документы обычно либо направлены на поддержку действий Правительства, либо должны обратить его внимание на какую-либо проблему.

Ранее резолюцию о признании существующего в России политического режима «террористическим» приняли ПАСЕ и парламенты стран Балтии, о чем сообщал «Татар-информ».