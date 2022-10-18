Парламент Эстонии признал «террористическим» политический режим в РФ

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял резолюцию, признающую существующий в России политический режим «террористическим». За документ проголосовали 88 депутатов из 101, никто не выступил против и не воздержался, сообщает национальная телерадиовещательная компания ERR.

Одобренный эстонскими парламентариями проект резолюции осуждает военные действия РФ против Украины и подтверждает, что «нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов» никогда не будет признано, отмечает РБК.

Кроме того, Рийгикогу объявил «российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор», а также призвал международное сообщество принять аналогичные декларации.

Помимо этого, эстонский парламент осудил проведение в России частичной мобилизации, увидев в этом действии нарушение международного права, и поддержал требование лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем некоторые поправки к проекту оказались отклонены. Это, в частности, призыв к странам — членам Европейского Союза и НАТО немедленно отозвать из Москвы своих послов и закрыть диппредставительства, предложение запретить россиянам получать убежище в странах ЕС, а также призыв к властям Эстонии полностью закрыть границы с Россией и выйти из всех пограничных договоров.

Ранее резолюцию о признании существующего в России политического режима «террористическим» приняла Парламентская ассамблея Совета Европы, о чем сообщал «Татар-информ».