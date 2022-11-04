Семью самозанятого из РТ, призванного в рамках мобилизации, обеспечили дровами на зиму
Семьям мобилизованных мужчин из Кайбицкого района Татарстана начали оказывать адресную помощь. На днях семье Красновых из села Арасланово привезли десять кубометров дров, пишет газета «Кайбицкие зори».
На встрече с главой района Альбертом Рахматуллиным в «Казань Экспо» мобилизованные обращались с просьбой помочь в решении бытовых проблем. Так, Дмитрий Краснов рассказал, что не успел обеспечить семью дровами на зиму. Дома у него остались жена Екатерина и две дочки трех и 11 лет.
Дмитрий военную службу проходил в Чечне, до мобилизации работал самозанятым по изготовлению изделий из дерева. Супруга в ноябре планирует трудоустроиться в кафе в районном центре.
Благотворительную помощь в виде доставки дров организовали руководители Кайбицкого лесничества и Кайбицкого спецсемлесхоза Ильгиз Хаффазов и Фанис Гильмутдинов.
Глава района Альберт Рахматуллин заверил, что все обращения мобилизованных и членов их семей берутся под его личный контроль.
Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Апастова мобилизованным землякам отправлено 2 тонны гуманитарной помощи.