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Семьям участников создания фортификационных рубежей выплатят по 5 млн рублей
Семьям работников, которые возводят фортификационные сооружения на приграничных территориях РФ, будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
Если участник создания фортификационных сооружений ранен, то его семья молучит выплату в 3 млн рублей. Новая мера поддержки действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, работы по возведению и инженерному оборудованию укреплений ведутся на територии приграничных с Украиной и присоединенных к РФ регионах. В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал о полном завершении оборудования нескольких тысяч оборонительных сооружений. В начале года о завершении этой работы отчитались власти Брянской области.
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