Семьям участников создания фортификационных рубежей выплатят по 5 млн рублей

Семьям работников, которые возводят фортификационные сооружения на приграничных территориях РФ, будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Если участник создания фортификационных сооружений ранен, то его семья молучит выплату в 3 млн рублей. Новая мера поддержки действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, работы по возведению и инженерному оборудованию укреплений ведутся на територии приграничных с Украиной и присоединенных к РФ регионах. В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал о полном завершении оборудования нескольких тысяч оборонительных сооружений. В начале года о завершении этой работы отчитались власти Брянской области.