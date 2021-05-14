Семьям погибших учеников 175 школы ТЮЗ Казани передаст выручку от драмы «Иваново детство»

Казанский ТЮЗ проведет благотворительный показ весенней премьеры этого сезона – постановки «Иваново детство» по киносценарию Андрея Тарковского о мальчике-разведчике, погибшем во время войны 1941-1945 годов. Все средства, вырученные от продажи билетов на этот спектакль 24 мая, театр перечислит семьям погибших учеников 175-й школы Казани.

Трагедия, напомним, произошла 11 мая: 19-летний выпускник этой школы прошел в здание учебного заведения, где произвел стрельбу по ученикам и педагогам.

Трагический спектакль-киноколлаж практически один в один по сюжету и даже по тексту повторяет фильм 1962 года и заимствует многие параллели еще из одного фильма Тарковского — «Зеркало». Сценической находкой приглашенного режиссера Антона Федорова в театральной постановке стали кукла-актер в главной роли мальчугана Ивана, виртуально объятое пламенем фортепиано в зоне зрительного зала справа от сцены, запах гари в сцене сожженной фашистами деревни.

«К сожалению, и сегодня проявляется немыслимая жестокость и бесчеловечность. К сожалению, и сегодня детство не всегда бывает счастливым. В этот вечер в театре тихо вспомнят о тех, кто так и остался ребенком», – сообщили в ТЮЗе.

Театр с вечера премьеры в середине апреля давал «Иваново детство» пять раз. Показ, назначенный на 18.30 24 мая, поставили в афишу именно в связи с событиями 11 мая.

«Наш театр всегда тесно связан со школой, учителями и учениками, поэтому мы приняли такое решение – поддержать их в трагической ситуации», – сказала директор театра Айгуль Горнышева.