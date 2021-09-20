Родственникам погибших при стрельбе в Перми выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших из-за стрельбы в Пермском университете выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие при стрельбе получат по 500 тыс. рублей. Соответствующее поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Отмечается, что лица, получившие травмы в результате нападения, случившегося на территории вуза, получат по 100 тыс. рублей.

«Семьям погибших направят по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы — по 500 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда Правительства Пермского края», — пояснили в пресс-службе.

Сегодня, 20 сентября, студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали 18-летнего стрелка. По данным Минздрава, в ходе инцидента погибли шесть человек, 24 были ранены.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».