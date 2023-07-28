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Семьям менделеевских участников спецоперации помогли с заготовкой дров
В Менделеевске продолжается оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, семи семьям мобилизованных из Старогришкинского и Камаевского поселений доставили дрова.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, помощь в доставке дров оказали главы поселений.
Кроме того, Менделеевск продолжает отправку помощи. Волонтеры штаба «Мы вместе» отвезли посылки в Нижнекамск, а оттуда груз увезли в госпиталь в городе Сватово Луганской народной республики.
В посылки вошли медикаменты, продукты питания, одежда и средства гигиены.
Помощь из Менделеевска отправляют ежемесячно. За все время было направлено около 80 тонн груза на сумму 40 млн рублей. Сегодня планируется очередная отправка помощи.
Видео с обращением к менделеевцам прислала Елена Забайкальская, руководитель группы «Союза волонтеров Отечества города Донецка». Она поблагодарила жителей района за неоценимую помощь, оказываемую военным.
«Дорогие ребята из группы „Мы вместе“ города Менделеевска и Совет ветеранов, пенсионеров химзавода имени Карпова. Спасибо вам за то, что вы беспокоитесь о нас, за то, что вы сделали эти свечи, прислали нам сухой душ. Всё это для ребят — неоценимая помощь», — заявила Забайкальская.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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