Семьям менделеевских участников спецоперации помогли с заготовкой дров

В Менделеевске продолжается оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. В частности, семи семьям мобилизованных из Старогришкинского и Камаевского поселений доставили дрова.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, помощь в доставке дров оказали главы поселений.

Кроме того, Менделеевск продолжает отправку помощи. Волонтеры штаба «Мы вместе» отвезли посылки в Нижнекамск, а оттуда груз увезли в госпиталь в городе Сватово Луганской народной республики.

В посылки вошли медикаменты, продукты питания, одежда и средства гигиены.

Помощь из Менделеевска отправляют ежемесячно. За все время было направлено около 80 тонн груза на сумму 40 млн рублей. Сегодня планируется очередная отправка помощи.

Видео с обращением к менделеевцам прислала Елена Забайкальская, руководитель группы «Союза волонтеров Отечества города Донецка». Она поблагодарила жителей района за неоценимую помощь, оказываемую военным.

«Дорогие ребята из группы „Мы вместе“ города Менделеевска и Совет ветеранов, пенсионеров химзавода имени Карпова. Спасибо вам за то, что вы беспокоитесь о нас, за то, что вы сделали эти свечи, прислали нам сухой душ. Всё это для ребят — неоценимая помощь», — заявила Забайкальская.