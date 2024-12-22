Семья волонтеров из Нижнекамского района рассказала, как решилась на трех детей

Гостями семейного телемарафона стала семья Николая и Елены Казаморовых из деревни Благодатная Нижнекамского района. Два года назад они стали приемными родителями троих детей.

«Наша семья стала больше два года назад. Мы планировали взять деток из детского дома. Думали взять двоих, год стояли на очереди. 1 декабря нам звонят и говорят: «Вы хотели двоих деток, а их трое». Мы не задумываясь согласились. Где двое, там и трое», – рассказала Елена.

Фото: скриншот трансляции

Николай и Елена вместе более 11 лет. Елена – сирота, воспитанная тетей, а в семье, где рос Николай, также воспитывалась девочка из детдома. Прежде чем усыновить и удочерить троих малышей, пара училась в школе приемных родителей, читала книги по детской психологии. Теперь Казаморовы стали мамой и папой для Тани, Левы и Яши.

Последние шесть лет супруги занимаются предпринимательством. Когда началась спецоперация, они не смогли остаться в стороне. Казаморовы стали волонтерами, которые помогают гуманитарной помощью бойцам СВО. Дети, кстати, в будущем хотят стать ветеринатором, полицейским и пожарным, чтобы помогать людям, как мама и папа.