Семья Щусева, автора мавзолея Ленина, дарит РТ архив по пещерному храму Казанского собора

Потомки Алексея Щусева, архитектора конца XIX — первой половины ХХ веков, действительного члена Императорской Академии художеств, академика архитектуры и академика АН СССР, который спроектировал в том числе мавзолей Ленина, передадут Казани в дар часть архива своего знаменитого предка, связанную с пещерным храмом воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Этим известием поделилась на церемонии награждения журналистов и блогеров, активно освещающих мероприятия Музея ИЗО РТ, его директор Розалия Нургалеева.

«Потомки архитектора живут сейчас не в России. Но у них здесь есть полномочный представитель, который курирует их наследие. Через этих кураторов наследия мы договорились, что они нам передадут в дар архивные материалы Щусева, связанные с местом обретения Казанской иконы Божией Матери. В том числе и проект Щусева по созданию места обретения Казанской иконы — подземного храма», — пояснила Нургалеева корреспонденту ИА «Татар-информ».

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-ифнорм»

Один из эскизов пещерного храма, построенного в Казани до Октябрьской революции, напомнила собеседница агентства, был найден сотрудниками Музея ИЗО РТ в 2016 году в московском Музее архитектуры имени Щусева. По нему в том числе воссоздавалась роспись подземного храма художником-реставратором I категории и бригадиром мастеров Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ) Валерием Косушкиным.

«Вообще всё, что было найдено для реновации этого храма, было найдено нашими сотрудниками. В 2016 году это еще только был один слабенький эскиз. Но для нас важен каждый архивный документ, а в передаваемом Музею ИЗО РТ архиве Щусева их будет несколько», — рассказала Розалия Нургалеева.

Останутся в Казани архивные материалы академика архитектуры Щусева, которые уже сейчас представлены в музейной части пещерного храма воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Также будут подарены иные документы, ставшие историческими.

«Передача архива Щусева по месту обретения Казанской иконы Божией Матери состоится после 10 января», — уточнила директор Музея ИЗО РТ.