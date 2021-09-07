Умер Валерий Косушкин, реставратор фресок Свияжска, Благовещенского и Казанского соборов

Накануне ушел из жизни известный мастер и профессионал своего дела, художник-реставратор высшей категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва) Валерий Косушкин. С Казанью и Татарстаном его связывало многолетнее профессиональное сотрудничество, в столице РТ он проводил столько времени, что называл ее своим вторым домом: еще в 70-е годы Косушкин впервые стал участником реставрации в Свияжске, в 90-е воссоздавал росписи Благовещенского собора в Казанском Кремле, а в последние годы — орнаменты стен пещерного храма воссозданного собора Казанской Иконы Божией Матери.

Валерий Косушкин реставрировал стенные росписи (фрески) и иконы во многих древних храмах разных регионов России. Однако Свияжск и уникальные фрески его Успенского собора стали главным трудом его жизни. Если в 1970-х — начале 1980-х годов он участвовал в их реставрации в составе бригады объединения «Росреставрация» (ныне МНРХУ) под руководством Иннокентия Ярославцева, а затем вернулся сюда в 1990-е — начале 2000-х годов, то в 2010-е годы на протяжении почти десяти лет с приходом на свияжские объекты Фонда «Возрождение» Косушкин уже сам возглавлял бригаду реставраторов, жил здесь в течение летнего сезона, чтобы восстановить в том числе и редчайшее настенное изображение святого Христофора с лошадиной головой.

Валерий Косушкин в Успенском соборе Свияжска. Фото: © Рамиль Гали

Благодаря непосредственному вкладу Валерия Косушкина, научно-исследовательскому и реставрационному, Успенский собор и Богородице-Успенский мужской монастырь Свияжска были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бригада реставратора в Свияжске также восстановила сохранившиеся фрагменты живописи в Никольской трапезной церкви и нижнем ярусе (Святых вратах) надвратной Вознесенской церкви Успенского монастыря, иконостас деревянной Троицкой церкви, ансамбль стенной живописи собора Божией Матери в честь иконы «Всех скорбящих Радость».

«Валерий Федорович Косушкин был замечательный человек и очень хороший специалист. Он очень любил свою профессию — профессию реставратора, очень любил русские храмы и всю жизнь занимался реставрационными работами в храмах. Впервые он участвовал в [реставрационных] работах [в Свияжске] еще в 70-е годы, будучи студентом. И с тех пор он постоянно возвращался сюда и принимал активное участие в реставрационных работах. Последнее время он болел, и мы знали об этом — мы с ним переписывались постоянно. Братья нашего монастыря молились о его здравии. А теперь, конечно же, мы будем молиться о упокоении его души и будем надеяться, что Господь примет его труд, труд всей его жизни — возрождение древних храмов», — сказал, комментируя уход Валерия Косушкина ИА «Татар-информ», наместник Богородице-Успенского мужского монастыря игумен Симеон (Кулагин).

На страницах Свияжского музея-заповедника в социальных сетях отмечается, что реставратор был настоящим подвижником, человеком, находившимся в постоянном поиске, и «стены свияжских храмов хранят труд его рук, его творческой и душевной энергии».

Валерий Косушкин рассказывает о реставрации росписей пещерного храма собора Казанской иконы Божией Матери в Казани. Фото: © Михаил Захаров

«Не верится в этот уход, он сам был частью Свияжска для меня, и дела его надолго сохранят добрую память о нем», — отреагировал на известие о смерти Валерия Косушкина директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

«Светлая память! Уникальная личность и профессионал», — отозвалась в числе многих казанский архитектор-реставратор Ирина Аксенова.

Валерий Косушкин в пещерном храме воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери в Казани. Фото: © Михаила Захарова

Последним трудом Валерия Косушкина для Татарстана стала реставрация росписей пещерного храма воссозданного и освященного этим летом собора Казанской иконы Божией Матери. Ещё в начале июня он был в столице РТ, подправлял последние штрихи перед церемонией освящения собора. Реставратор был учеником известного советского мастера живописи Ильи Глазунова, остро переживал неспокойные будни России нового времени (как в начале 90-х, так и в последние годы) и тревожился за собранные им труды и материалы, которые, надеялся он, будут изданы и станут полезны потомкам.