Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника певцу
Семья Юрия Шатунова пригласила желающих принять участие в конкурсе на создание памятника артисту. Монумент в полный рост должен быть изготовлен из бронзы, сообщает со ссылкой на официального представителя певца Аркадия Кудряшова РИА Новости.
«(Конкурс) запущен», — поделился собеседник агентства.
Памятник установят на могиле Шатунова. Желающие принять участие должны представить эскизы будущего монумента с техническими характеристиками. Также нужно приложить описание своего опыта работы скульптором.
Кудряшов отметил, что конкурс не ограничен конкретными сроками. Основная его цель — создание «памятника, достойного памяти Юрия Шатунова».
Юрий Шатунов скончался 23 июня от острого инфаркта. Ему было 48 лет.