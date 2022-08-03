Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника певцу

Семья Юрия Шатунова пригласила желающих принять участие в конкурсе на создание памятника артисту. Монумент в полный рост должен быть изготовлен из бронзы, сообщает со ссылкой на официального представителя певца Аркадия Кудряшова РИА Новости.

«(Конкурс) запущен», — поделился собеседник агентства.

Памятник установят на могиле Шатунова. Желающие принять участие должны представить эскизы будущего монумента с техническими характеристиками. Также нужно приложить описание своего опыта работы скульптором.

Кудряшов отметил, что конкурс не ограничен конкретными сроками. Основная его цель — создание «памятника, достойного памяти Юрия Шатунова».

Юрий Шатунов скончался 23 июня от острого инфаркта. Ему было 48 лет.