Семья с 19 детьми из Татарстана пришла на выборы Президента России

фото: Официальный Зеленодольск

В Нурлатах Зеленодольского района Татарстана проголосовала на выборах Президента России многодетная семья Миннуллиных-Латыповых. Свои голоса они отдали на избирательном участке №1578.

Как сообщили в пресс-службе района, семья воспитывает 19 детей. Мама Раиса Рашитовна - председатель Клуба приемных семей Зеленодольского района.

Напомним, 17 марта состоится последний день выборов Президента России. В Татарстане до 20:00 для голосования открыты 2767 избирательных участков (в том числе 45 временных).

Отметим, что избирательным правом в республике обладают около 3 млн татарстанцев. К концу второго избирательного дня явка в РТ составила 63,3%, а по России — 55,10%.

Узнать, где расположен именно ваш участок по месту регистрации, можно на порталах «Госуслуги», а также на ЦИК РФ.

Среди кандидатов на пост Президента РФ: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).