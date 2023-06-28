«Дело лишь в тщеславии»: Муфтий Татарстана в Курбан-байрам ответил критиканам

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

«Курбан-байрам напоминает о необходимости неукоснительно следовать идеалам добра и справедливости»

Праздничный намаз прошел в новой мечети Казани «Ал Тан» им. Габдрахима Утыз-Имяни» на улице Дубравной. На сегодняшний день она одна из самых больших в столице Татарстана: площадь около 2,5 тыс. кв метров, мечеть может вместить 1,1 тыс. человек. Построили ее на средства казанских предпринимателей.

Сегодня в мечети был аншлаг – были заполнены и главный молельный зал, и резервный. Большую часть прихожан составляли люди от 20 до 40 лет, кроме того, было много детей, пришедших со старшими.

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Праздничное обращение к верующим Камиль Самигуллин начал с зачитывания поздравлений Президента России и Раиса Татарстана. Владимир Путин с благодарностью отметил участие мусульман России в специальной военной операции. Рустам Минниханов сказал об этом так: «Где бы ни находились мусульмане – в священном хадже, на трудовом посту или в ратном строю, Курбан-байрам напоминает нам о необходимости неукоснительно следовать идеалам добра и справедливости, соизмеряя свои поступки со священными заповедями и заветами предков».

Кроме того, в своем обращении Раис РТ напомнил, что в этом году праздник проходит в атмосфере духовного единения и солидарности со странами мусульманского мира, многочисленные представители которых участвовали в KazanForum 2023 и в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Фото: rais.tatarstan.ru

«Критиканы стремятся заявить о себе за счет религии»

В самой проповеди Камиль хазрат сделал акцент на ущербности стремления некоторых людей критиковать все и вся. В частности, он осудил безответственные высказывания в интернете, а также, по случаю праздника, нападки в адрес Курбан-байрама и ту критику, которой подвергается пророк Ибрагим.

По словам Председателя ДУМ РТ, на примере пророка можно убедиться, что критика – это еще не истина, даже если она произносится многими: «Человек, который знает истинный смысл и историю, жизненный путь пророка Ибрагима, - может ли он осуждать праздник жертвоприношения? Нет, конечно. На самом деле, дело лишь в тщеславии и желании исламофобов показать себя. За счет религии, играя на искренних чувствах людей, раздражая мусульман, через разные провокации и карикатуры эти критиканы стремятся заявить о себе. <...> Часто высказывают такую мысль, что критика нужна для развития, совершенствования. Правильно! Безусловно, бывает и критика полезная. Как вот эта трость, служащая опорой, способная помочь воспрять человеку. А есть такая критика – она, как дубинка, нужна, чтобы бить по голове».

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Он также напомнил, что мир невозможно изменить критиканством, а только своими собственными действиями и добрыми делами, которых не бывает слишком мало или много. Он привел примеры из жизни современной татарстанской уммы, когда братья по вере, реализующие множество полезных дел для религии, подвергаются критике со стороны незнающих.

«Великий имам Шафии говорил о тщетности заискивания перед людьми, – подытожил Камиль хазрат. – Он сказал: “Тебе не под силу угодить всем без исключения. Посему займись исправлением того, что между тобой и Аллахом. А когда добьешься этого, то не обращай внимания на людей”. Как справедливы эти слова! Люди часто торопятся найти изъян даже в добрых делах друг друга. Поэтому совершать их нужно не с целью угодить людям, а только ради довольства Всевышнего».

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

«Нет никаких ограничений в религии»

Муфтий РТ напомнил критикам, что Татарстан сегодня — процветающий регион, а Казань признана мусульманской столицей России: «И с каждым годом она (Казань) становится краше, наши мечети и медресе работают, нет никаких ограничений в религии. Наоборот, она развивается и широко распространяется. Вот сегодня мы совершаем праздничный намаз в только что построенной прекрасной мечети. Первый намаз. В нашем городе появился еще один Дом веры – это же прекрасно!».

Проповедь завершилась гает-намазом и чтением Корана.



Праздничная программа в Казани продолжится сегодня после обеда детскими и городскими мероприятиями: в 12:30 они пройдут в мечети «Гаиля» (ул. Файзи, 2), в 14:00 — в мечети «Ахмадзаки» (микрорайон «Салават купере»), в 17:00 — в Старо-Татарской слободе. Также после обеда начнется трехдневная раздача жертвенного мяса нуждающимся по адресу: ул. Сары Садыковой, 6/22.

Напомним, что жертвоприношение обязательно для мусульманина, имеющего сбережения от 36 тысяч рублей, причем желательно сделать его в первый праздничный день, хотя и не возбраняется вплоть до заката солнца 30 июня. Подробнее о распорядке и традициях Курбан-байрама читайте в нашем материале.

Руслан Хайбуллин

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Фотографии предоставлены пресс-службой ДУМ РТ: