Победившая в конкурсе Газманова семья из Татарстана рассказала, на что потратит выигрыш

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Семья музыкантов Поповых из Татарстана стала победителем всероссийского конкурса «Вместе», где выбирали самую музыкальную семью страны по версии проекта народного артиста России Олега Газманова «Родники».

Поповых и еще семь семей отметили из более чем 400 заявок. Дружный коллектив из Зеленодольска в финале конкурса стал обладателями главного приза. Выигрыш в 1 млн рублей они поделили с семьей из Воронежа, также занявшей первое место. Финал прошел в Москве 18 июля.

«Наша жизнь состоит из нот», — так говорят о себе Кристина и Антон Поповы. Таким получился и клип, который они отправили на конкурс «Родники».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Жюри высоко оценило музыкальную семью. Олег Газманов восхитился разнообразием музыкальных инструментов в их номере: это были аккордеон, саксофон и шумовые.

Вся семья живет музыкой: папа Антон — директор музыкальной школы, мама Кристина — педагог по вокалу, старший сын Арсений играет на саксофоне, дочь Ульяна поет, младшие сыновья Серафим и Стефан осваивают шумовые. Таким дружным составом семья и отправилась в Москву. Песню татарстанцы исполнили о том, в чем же заключается счастье семьи — мама, дети, радость, дружба.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Руководитель вокальной студии «Каданс» Кристина Попова заметила, что основной задачей при поездке был не выигрыш, а завоевание статуса самой музыкальной семьи. «Так и получилось, а сумма — это бонус», — пояснила она.

В многодетной семье приходится четко учитывать время, тогда удается охватить многое. Старший сын Арсений сначала помогал с младшими, теперь продолжает дело родителей: учится на режиссера массовых мероприятий в Московском государственном институте культуры. Для конкурса Поповы собрались и записали песню всего за неделю.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Четкий график — Арсений помогал с младшими, старшие дети заменяли нас, когда были мероприятия, и этот график помогает сплотиться и жить той жизнью, что есть у нас», — отметил директор Зеленодольской детской музыкальной школы Антон Попов.

Для Ульяны встреча с артистом такого масштаба, как Олег Газманов, оказалась значимым событием. А Арсений ощутил мощь, которую, по его словам, просто излучает этот человек.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Мне кажется, что ты можешь не знать, кто такой Газманов, но энергетика и мастерство, которые он передает в мир, ты их чувствуешь, и хочется впитывать и тянуться», — объяснил студент 3-го курса МГИК Арсений Попов.

Исполненная песня станет теперь визитной карточкой Поповых. Выигрыш родители хотят направят на образование детей. «Ведь именно они — продолжатели самого лучшего, что есть в нас», — сказал глава семейства.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Конкурс приурочен к объявленному в России Году семьи и проходит в рамках национального проекта «Демография». Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.