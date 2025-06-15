«Семья – мой тыл»: история санинструктора из РТ, спасавшего жизни бойцов на СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Ветеран спецоперации Дмитрий Елхов родился и вырос в Мензелинске. С детства знал: каждый мужчина должен служить в армии. Его ориентиром был отец – участник Афганской войны, прошедший ее от начала до конца.

«Он каждый день видел, как погибают молодые ребята. И будучи подростком, я всегда себе задавал вопрос: а я смог бы так же пройти войну? Как бы поступил я?» – вспоминает Дмитрий.

После девятого класса он поступил на трудовое отделение Мензелинского педагогического колледжа. В 18 лет был призван в армию, служил на Дальнем Востоке, в Уссурийске. Родители всегда говорили сыну о важности учебы, воспитали в нем честность, верность слову и чувство справедливости. После службы Дмитрий работал доставщиком бутилированной воды, а затем открыл свою автомастерскую.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Супругу Айгуль он встретил еще в колледже.

«Айгуль училась на курс младше, на иностранном факультете. Шесть лет мы встречались, очень много времени проводили вместе. Она провожала меня в армию и дождалась. Через полгода после моего возвращения мы сыграли свадьбу», – рассказывает Дмитрий.

Сегодня в их семье подрастают двое детей. «Семья – мой тыл, – признается он. – Я восхищаюсь Айгуль: дом, дети, работа – все на ней. И со всеми трудностями она справляется».

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

29 сентября 2022 года Дмитрий был призван по частичной мобилизации. На передовой он служил в медицинском взводе: вместе с товарищами вывозил раненых, доставлял боеприпасы и провизию. Позже стал санитарным инструктором седьмой роты. Работал под обстрелами, в условиях постоянного риска.

«Страх помогает выжить: какие-то вещи совершаешь на автоматизме, не думая и не размышляя. А еще ты прекрасно понимаешь, что рядом есть товарищи, которые в случае чего тебя прикроют», – говорит он.

После тяжелого ранения был уволен. Сейчас Дмитрий мечтает лишь об одном: чтобы наступил мир. «Чтобы все ребята, которые сейчас стоят на защите Родины, вернулись живыми и здоровыми домой», – пожелал он.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Сегодня Дмитрий Елхов принимает активное участие в общественной жизни. Так, накануне Дня России он поздравил юных жителей с получением паспортов. Участник СВО обратился к юным гражданам с напутствием, подчеркнув, что именно они – будущее и опора России, и призвал их хорошо учиться.

В ответственный момент ребята произнесли клятву, подтверждая свою готовность быть достойными гражданами страны.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.