В Татарстане участники объединения «Благовест» снабжают бойцов гуманитарной помощью

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамском районе Татарстана действует волонтерское объединение «Благовест», участники которого оказывают помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. В группу вошли жители сел Кармалы, Буденовец и Городище.

Вместе они собирают и отправляют бойцам домашнюю еду, необходимую технику, одежду, а также плетут маскировочные сети.

Александр Поляков и Евгений Шатохин большую часть жизни проработали вместе – оба трудились киповцами на химпроизводстве. После выхода на пенсию, не сговариваясь, переехали в Кармалы, подружились семьями. А несколько лет назад их сплотило еще одно общее дело – помощь участникам специальной военной операции.

«Постоянно гуманитарка нужна, ребята приезжают, вот мы грузим. Ну и выделяем денежные средства тоже на закупку чего-то. Каждый месяц с пенсии. У меня был генератор, я генератор отправил на СВО. Без нашей помощи им тоже несладко там, мы чем можем, тем помогаем», – рассказывают волонтеры Александр и Евгений.

Волонтерством мужчины занимаются вместе с женами. Пока они изготавливают заготовки на самодельном станке, их супруги плетут маскировочные сети. Это направление в «Благовесте» появилось в 2023 году – по просьбе сына Марии Есиповой, Олега, который участвует в спецоперации.

«Я говорю: “Ну как, надо станки, мы не знаем, что это такое”. Открыла интернет, посмотрела, обратилась к мужу, он – к соседям-мужчинам. Сделали сразу два станка», – вспоминает организатор группы Мария Есипова.

Сегодня на счету волонтеров уже сотни отправленных изделий.

«Сейчас 700 сетей уже мы отправили. Поэтому мы всегда говорим: если наша сеть хотя бы одного бойца спасла, значит, мы уже спасли 700 бойцов. Сети очень помогают там, это мы знаем», – говорит она.

На изготовление одной сети уходит всего сутки. Однако сейчас работа идет не так активно: ткань волонтеры закупают на собственные средства, а обеспечить стабильные поставки только за счет пенсий сложно. Поэтому участники «Благовеста» надеются на помощь неравнодушных.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.