Семья с детьми из Лисичанска проходит реабилитацию в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Благодаря государственной программе почти 20 детей с различными диагнозами из Луганской народной республики смогли пройти реабилитацию в городах Татарстана. Так, одна из семей проходит лечение в нижнекамском центре «Надежда». Здесь созданы все условия для проживания пациентов и получения необходимых процедур.

Николь 7 лет. Когда она родилась, врачи поставили неутешительный диагноз — спинномозговая грыжа. Несмотря на врожденный порок развития, девочка очень активная, общительная и целеустремленная. Практически с первых дней она завоевала любовь сотрудников центра «Надежда».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске девочка проходит целый комплекс необходимого лечения — массаж, ЛФК, электро- и теплолечение, различные общеукрепляющие процедуры. Также для нее организовали занятия по Монтессори и изучению татарского языка.

Вместе с младшим братом Никитой она также занимается у логопеда и психолога. В сенсорной комнате с детьми отрабатывают эмоции, коммуникацию, улучшают внимание, память, концентрацию. Ребята учатся управлять не только своими эмоциями, но и телом.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Благодаря государственной программе дети не только проходят реабилитацию, но и получают необходимое лечение вне центра. К примеру, Николь вылечили зубы, а на днях начнут заниматься ее зрением.

«Мы здесь вторую неделю, в этом центре. Нам нравятся занятия с ребенком. Второму — у него плоскостопие — делают массажи и процедуры. Город и республика нам нравится. Мы здесь не в первый раз, я имею в виду в Татарстане. Нам нравится здесь всё. Погодные условия нас тоже радуют, у нас нет такой красивой зимы, как здесь», — рассказала мама детей Ирина Баранова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Предприниматель из Набережных Челнов и руководитель проекта «Полевая кухня» Рустам Гатин вместе с единомышленниками уже более двух лет обеспечивает горячим питанием жителей Лисичанска. А полтора года назад он привез в Татарстан на реабилитацию первого ребенка с диагнозом ДЦП.

«После этого пилотного эксперимента мы поняли, что можем привозить большее количество детей. И так мы познакомились с семьей Ирины, Николь и Никиты. Мы радуемся тому, что хотя бы ненадолго можем вывезти детей из этой сложной обстановки. К сожалению, там продолжаются обстрелы, не вся инфраструктура налажена. И нет условий, чтобы детям проходить реабилитацию. Реабилитационный центр „Надежда“ может предоставить максимально полноценную реабилитацию на весь курс бесплатно», — уточнил Рустам Гатин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Благодаря поддержке заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Фаниля Аглиуллина, руководства Нижнекамска, оба ребенка из семьи Барановых пройдут в центре «Надежда» полный курс реабилитации. Силами команды Рустама Гатина из Лисичанска в Татарстан смогли привезти уже 19 детей, нуждающихся в помощи специалистов. Большим достижением можно назвать и то, что есть случаи полного выздоровления, когда с ребенка снимаются все диагнозы.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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