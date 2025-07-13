«Семья и боевое братство»: боец Паштет о том, что придает силы на СВО

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45-летний Павел родом из Заинска, его позывной – Паштет. На фронт он ушел в 2022 году по мобилизации, оставив за плечами работу на ГРЭСе и тихую мирную жизнь.

«Сейчас наше подразделение на Запорожском направлении. До этого были в Угледаре. Про Угледар, думаю, уже все слышали – наш 430-й полк его взял. Бои там были жесточайшие. Сейчас тоже непросто», – рассказывает Павел.

По словам бойца, его основная опора – семья. Дома его ждут супруга и двое сыновей. Один из них – студент колледжа в Нижнекамске, другой еще школьник.

«Младший у меня сентиментальный. Я ему даже звонить не могу – сразу начинает плакать. А старший более сдержанный, держится», – говорит Паштет.

Рядом с ним на фронте – боевые товарищи, многие из которых стали почти родными. В начале службы подразделение полностью состояло из бойцов Татарстана, но за время службы многое изменилось. «Татар изначально было много, сейчас, к сожалению, осталось мало. Многих уже нет. Полк теперь наполовину забайкальский, есть ребята из Челябинска. Но с теми, кто остался, мы держим связь обязательно», – подчеркивает он.

За мужество и отвагу Павел награжден медалями Жукова и Суворова, а также медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Во время отпусков он обязательно встречается с детьми, приходит в школы, говорит с ребятами о Родине, о мужестве, о долге.

«Надо защищать и любить свою Родину. Кругом сами видите, что творится. Вся Европа, почти весь мир против нас. Но мы должны жить по совести, не сдаваться, доводить начатое до конца. На то мы русский народ», – выражает уверенность он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к началу марта этого года ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.