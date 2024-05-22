Семья Гиниатуллиных из Казани собрала коллекцию из 18 старинных самоваров

Звания «Трудовая династия» на VI республиканском фестивале «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» удостоена семья Гиниатуллиных из Авиастроительного района Казани. Семья собрала уникальную коллекцию из 18 старинных самоваров, которую представила сегодня в финале конкурса.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Самый древний самовар из нашей коллекции 1896 года. По рассказам моей бабушки во время войны наши предки остались живы благодаря самовару, потому что в самое голодное время пили чай», – рассказала «Татар-информу» участница конкурса Гулия Гиниатуллина.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Спикер работает заместителем директора в 33-ой казанской гимназии. Она любит готовить татарские национальные блюда и сладости. На сегодняшнем конкурсе Гиниатуллина показала мастер-класс по приготовлению талкыш калеве и угостила лакомством юных гостей. В награду за победу в номинации «Трудовая династия» семья Гиниатуллиных получила премию в размере 100 тыс. рублей.

Организатором VI республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» выступает Госкомитет по архивному делу. За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 10 тыс. человек или более тысячи семей из муниципальных районов и городов республики. В этом году участниками фестиваля стали 157 семей. Финал конкурса прошел сегодня в казанском театре Г.Камала. В церемонии награждения также принимал участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.