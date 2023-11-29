«Семья — это всерьез и надолго»: что будут изучать школьники на уроках семьеведения

В российских школах появится урок о традиционных семейных ценностях. О чем будут рассказывать педагоги на уроках семьеведения, сообщила сегодня директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова в ходе встречи Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина с представителями общественных организаций.

«Профильным Комитетом по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы России в течение 2023 года ведется работа по разработке и внедрению единого для страны курса „Семьеведение“, я являюсь членом этой рабочей группы. Уже прошло шесть рабочих совещаний, на которых был проанализирован опыт субъектов страны, где реализуется данный элемент учебной программы. Цель курса — формирование устойчивой парадигмы семьи у школьников, осознанного отношения к институту семьи и брака», — сказала она.

Спикер отметила, что в Татарстане необходимо будет внедрять на таких уроках национальный компонент.

«Курс семьеведения — это, по сути, социальное конструирование и проектирование семьи. Мы должны в ходе курса донести, что семья — это всерьез и надолго, пошагово и в доступной форме ознакомить со всеми сферами семейной жизни», — добавила Ильдарханова.

Встреча Фарида Мухаметшина с представителями общественных организаций состоялась в рамках проекта «Диалоги с властью» в Госсовете Татарстана. Ее участниками стали представители некоммерческого сектора из 27 муниципальных образований республики.