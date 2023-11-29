Фарид Мухаметшин: «В Татарстане семейные ценности — главная гордость»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Казани Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в рамках проекта «Диалоги с властью» встретился с представителями общественных организаций, реализующих проекты по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. Участниками встречи стали представители некоммерческого сектора из 27 муниципальных образований Татарстана.

«НКО активно участвуют в соискании российских и республиканских президентских грантов. За три последних года 34 проекта от 27 некоммерческих организаций по этому направлению стали победителями Фонда президентских грантов. Общая сумма поддержки составила 47,5 млн рублей, которые были привлечены для решения вопросов семьи и детства», — сообщила, открывая встречу, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Спикер напомнила, что 2024-й указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи. Татарстан уже приступил к формированию списка мероприятий на следующий год.

«Сегодня мы собрались, чтобы обсудить важную тему — сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, а также определить общие цели и задачи. Тема встречи стратегически важна для нашей страны. Символично, что наша встреча проходит в преддверии старта Года семьи в России. Глава государства не раз подчеркивал, что традиционные семейные ценности — важнейшая нравственная опора, залог успешного развития настоящего и будущего», — отметил в своём выступлении Фарид Мухаметшин.

Политик выразил уверенность, что в сознании многонационального народа России и Татарстана заложены такие ориентиры, как взаимопонимание, уважение традиционных семейных ценностей, уважение старших, родителей, любовь к родному языку, сохранение исторической памяти, взаимопомощь. Однако, по его мнению, на Западе сейчас «делается всё, чтобы рукотворно разрушить облик традиционной семьи», серьезным образом трансформируется понимание и восприятие этого института.

«Казалось бы, это их выбор. Но Запад пытается учить нас, как жить и воспитывать детей, пробует втягивать в конфликты», — поделился своим пониманием ситуации Мухаметшин.

При этом Председатель Госсовета убежден, что в последние годы в российском обществе заметно усилился запрос на сохранение и защиту традиционных семейных ценностей. По его словам, это находит отражение в современном законодательстве. Соответствующие изменения нашли отражение и в законодательстве Татарстана.

«В Татарстане, как в одном из самых многонациональных субъектов страны, семейные ценности — главная гордость, предмет особого, бережного отношения. С каждым годом растёт популярность и востребованность общественного семейного движения», — добавил Мухаметшин.

В Татарстане реализуется 61 мера поддержки семей с детьми, их получают 1,2 млн граждан республики. Благодаря предпринимаемым мерам в республике растет число многодетных семей. За десять лет число многодетных семей выросло в два раза. — с 24,4 тыс. до 42,4 тыс.

Участниками встречи в Госсовете РТ также стали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и член Совета Федерации Федерального Собрания от Татарстана Александр Терентьев.