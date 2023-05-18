Мультсериал «Туган батыр» про татарского супергероя покажут в первой половине 2024 года

Первые серии анимационного сериала «Туган батыр» планируется выпустить в первой половине 2024 года. Тизер мультфильма презентовали сегодня в рамках IV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Была проделана большая работа над анимацией. У нас уже практически написан сценарий первого сезона, который мы планируем запустить в первой половине 2024 года», – сказал основатель проекта «Туган Батыр», соучредитель национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

Он подчеркнул, что в глобальном смысле проект «Туган Батыр» – о любви к родной земле и родному языку. Проект задумывался и реализуется как международный, на разных языках. В его основе лежит сказка-легенда о татарском фольклорном герое.

Абдрахманов добавил, что планируется также создать компьютерную игру по мотивам книги. Проводятся многочисленные турниры по борьбе, теннису, лучному спорту. «То есть Туган батыр силен во всем: он и ремесленник, и охотник, и киберспортсмен», – подчеркнул основатель проекта.

На сегодняшний день народный писатель Татарстана Зульфат Хаким уже завершил первые две книги про татарского супергероя и в ближайшее время начнет работу над третьей.

По словам Абдрахманова, третья книга будет посвящена поездке главного героя в другую страну, скорее всего – в Турцию, где он соприкоснется с турецким фольклором. Зульфат Хаким добавил, что в третьей части Туган батыр отправится на поиски счастья.

Отметим, что для создания образа персонажа в книгах использовалась нейросеть, которая объединила в одно целое несколько миллионов фотографий детей со всего мира.