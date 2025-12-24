news_header_top
Общество 24 декабря 2025 14:23

Семинар по вопросам реализации государственной нацполитики в РТ прошел в Казани

Семинар по вопросам реализации государственной нацполитики в РТ прошел в Казани
Фото: max.ru/mincultrt

В Доме Дружбы народов Татарстана состоялся республиканский семинар по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики в РТ и организации деятельности национально-культурных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В работе семинара принял участие замминистра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Он напомнил, что в ходе прямой линии, отвечая на вопрос «Татар-информа», Президент России Владимир Путин назвал Татарстан примером межнационального и межконфессионального согласия.

«Очень важны коммуникации с муниципальными районами, сейчас разрабатывается этот механизм, будет типовое соглашение с муниципалитетами, мы этот момент разрабатываем с кураторами Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики. Это необходимо для точечной работы и принятия решений в масштабах всей республики», – отметил замминистра культуры РТ.

