Семин – о Дзюбе, покинувшем «Рубин»: Ему нужно скорее найти клуб, пока не растерял форму

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации вокруг нападающего Артема Дзюбы. Накануне стало известно, что экс-форвард «Зенита» окончательно покинул расположение казанского «Рубина» и по-прежнему остается свободным агентом.

«Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артем. На мой взгляд, ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Ранее генеральный менеджер «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул расположение казанского клуба и может перейти в один из иностранных клубов.