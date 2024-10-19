Семиклассница из Казани прошла «слепые прослушивания» на «Голос.Дети»

Ученица полилингвального комплеса «Адымнар» Раяна Ибатуллина прошла «слепые прослушивания» музыкального шоу «Голос.Дети». Об этом сообщили в Управлении образования Казани.

Семиклассница выступила перед жюри с песней Александра Серова «Мадонна». Конкурсантка решила присоединиться к команде Димы Билана.

Раяна Ибатуллина не единственная представительница Татарстана на музыкальном шоу. Ранее стало известно, что первый этап преодолел 12-летний Саид Галиуллин.