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Семиклассница из Казани прошла «слепые прослушивания» на «Голос.Дети»
Ученица полилингвального комплеса «Адымнар» Раяна Ибатуллина прошла «слепые прослушивания» музыкального шоу «Голос.Дети». Об этом сообщили в Управлении образования Казани.
Семиклассница выступила перед жюри с песней Александра Серова «Мадонна». Конкурсантка решила присоединиться к команде Димы Билана.
Раяна Ибатуллина не единственная представительница Татарстана на музыкальном шоу. Ранее стало известно, что первый этап преодолел 12-летний Саид Галиуллин.
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