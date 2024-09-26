12-летний участник «Голос. Дети» из Казани рассказал о причинах участия в проекте

Участие в проекте «Голос. Дети» на российском телевидении для казанского школьника Саида Галиуллина является очередной ступенькой к мечте – стать профессиональным певцом.

Он занимается вокалом уже пять лет и несмотря на свои 12 лет хорошо известен в Татарстане. Саид является обладателем 12-ти Гран-при творческих фестивалей, победителем конкурса «Лучше всех» в Москве и фестиваля «Сәйлән» от «ШАЯН ТВ».

На слепых прослушиваниях телепроекта «Голос. Дети» казанский школьник выступил с песней из фильма «Дети капитана Гранта». Исполнением он покорил всех членов жюри. Подробнее о причинах участия в проекте и о мечтах Саида Галиуллина, в репортаже ТНВ.