Семьи участников СВО из Казани получили внеочередную льготу по программе соципотеки

Трем семьям из Казани предоставили внеочередную льготу по программе социальной ипотеки. С этой просьбой они обратились в исполком города. Об этом на XXIV сессии Казанской городской Думы сообщил начальник Управления жилищной политики столицы РТ Ренат Шамсутдинов.

Спикер пояснил, что граждане, признанные нуждающимися в неотложной поддержке, имеют право выбирать квартиры по целевой квоте вне зависимости от сферы деятельности.

По решению депутатов Казгордумы, в этом году такая поддержка была оказана трем семьям, среди которых родственники военнослужащих, погибших при выполнении задач в спецоперации.

«Уважаемые депутаты, благодаря вашей поддержке три семьи уже получили такую возможность. В апреле этого года в исполком Казани обратились две семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, и одна семья, состоящая на учете, нуждающаяся в улучшении жилищных условий», — отметил спикер.

Шамсутдинов призвал депутатов принять дополнительный список семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появятся архивные фонды участников спецоперации.