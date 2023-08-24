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Семьи участников СВО из Казани получили внеочередную льготу по программе соципотеки
Трем семьям из Казани предоставили внеочередную льготу по программе социальной ипотеки. С этой просьбой они обратились в исполком города. Об этом на XXIV сессии Казанской городской Думы сообщил начальник Управления жилищной политики столицы РТ Ренат Шамсутдинов.
Спикер пояснил, что граждане, признанные нуждающимися в неотложной поддержке, имеют право выбирать квартиры по целевой квоте вне зависимости от сферы деятельности.
По решению депутатов Казгордумы, в этом году такая поддержка была оказана трем семьям, среди которых родственники военнослужащих, погибших при выполнении задач в спецоперации.
«Уважаемые депутаты, благодаря вашей поддержке три семьи уже получили такую возможность. В апреле этого года в исполком Казани обратились две семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, и одна семья, состоящая на учете, нуждающаяся в улучшении жилищных условий», — отметил спикер.
Шамсутдинов призвал депутатов принять дополнительный список семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появятся архивные фонды участников спецоперации.
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