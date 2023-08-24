В Казани появятся архивные фонды участников спецоперации

В архиве Казани сформируют личные фонды участников спецоперации, а также подготовят архивную коллекцию в память о пандемии коронавируса и памятные фотографии с Универсиады-2013. Об этом на сессии Казгордумы IV созыва сообщила начальник Управления муниципального архива города Гульнара Мусина.

«Мы планируем создать личные фонды участников спецоперации. В этом году были проведены ряд встреч с членами их семей», — сказала Мусина, призвав всех руководителей по возможности оказывать в этом содействие.

Также, по ее словам, ведется работа по созданию архивной коллекции, посвященной пандемии коронавируса 2020 года. А памятные фотографии с Универсиады-2013 приурочат к 10-летию проведения в Казани Всемирных студенческих игр.

«Это значимый вклад в сохранение истории нашего города. Благодаря вашему подходу, на сегодняшний день архив — это не просто складирование документов, а изменение отношения к архивному делу в нашей республике. Мы, как столица, должны быть в авангарде преобразований. Это социально-ориентированный магнит для заинтересованных в своей истории исследователей. Мы будем вашими активными партнерами», — заверил мэр Казани Ильсур Метшин.