Семьи Татарстана могут принять участие в конкурсном треке «Родные – Любимые»

Жители Татарстана могут принять участие в треке семейных сообществ «Родные — Любимые», который проходит в рамках конкурса «Это у нас семейное». Зарегистрироваться на конкурсный трек можно до 16 часов 11 декабря.

Принять участие в конкурсе могут команды из нескольких семей, сообщают организаторы. В них могут войти дети от 6 до 17 лет включительно, их родители или законные представители, бабушки и дедушки и другие совершеннолетние члены семьи.

Организатором мероприятия выступило общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Цель трека — сформировать семейные сообщества и вовлекать их в социально-активную деятельность через творчество и поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей.

Участникам предстоит придумать совместный проект и подать заявку на конкурс на официальном сайте «Движения Первых». Команды-победители Конкурсного трека отправятся в семейные путешествия. Регистрация и подача конкурсных заявок проходит на официальном сайте Движения Первых https://будьвдвижении.рф.

2024 год станет в России Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.