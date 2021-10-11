«Я не эксперт, но вид у самолетов действительно был измученный»

Сегодня в Татарстане день траура из-за трагедии, которая произошла накануне – под Мензелинском потерпел крушение самолет L-410. На борту находились два члена экипажа и 20 парашютистов,16 человек погибли. Кто первым доставал выживших из самолета и как родственники погибших узнали о трагедии? Журналисты ИА «Татар-информ» побывали на месте трагедии.

Накануне под Мензелинском потерпел крушение самолет L-410

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Там было мясо»

Первым на месте происшествия оказался житель Мензелинска. Его дом находится в десяти метрах от промышленной зоны, где рухнул самолет L-410. Мужчина в этот момент находился во дворе дома. Он услышал треск, поднял голову и увидел, как самолет задел дерево и чуть дальше упал и разбился.

«Мы сразу побежали туда, услышали крики людей. Там было мясо, мне даже стало плохо», – вспоминает мужчина о первых минутах трагедии.

На борту самолета находились 22 человека: 20 парашютистов и два пилота. Чтобы вытащить из искореженного самолета людей, которые кричали и просили о помощи, мужчине пришлось разбить окно. К моменту, когда на место прибыли спасательные службы, очевидцам уже удалось вытащить четверых пострадавших. Спасателям достали еще двоих выживших. Остальные 16 человек, увы, не подавали признаков жизни.

Всех пострадавших доставили в больницу.

На борту самолета находились 20 парашютистов и два пилота. Погибли 16 человек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На спину лился горячий керосин»

Одного из пострадавших с места крушения на вертолете санавиации доставили в РКБ Татарстана. У 38-летнего мужчины медики диагностировали множественные переломы, его состояние оценили как крайне тяжелое.

«Он сидел в хвостовой части самолета, в момент удара его отбросило вперед салона, придавило оторвавшейся дверью. Сверху лился горячий керосин, у него сильный ожог спины», – рассказал источник агентства.

Это единственный из пострадавших, кого переправили в Казань, остальные пятеро находятся в БСМП Набережных Челнов.

После того, как в СМИ появилась информация об авиакатастрофе, к аэроклубу DZ Мензелинск стали съезжаться родственники погибших Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У нас осталось двое детей»

С первых минут после того, как в СМИ появилась информация об авиакатастрофе, к аэроклубу DZ Мензелинск стали съезжаться родственники погибших. Здесь психологи и священнослужители оказывали им поддержку, некоторым понадобилась помощь медиков.

«Все по-разному переживают трагедию. Кто-то стойко, кто-то еле держится на ногах», – рассказала сотрудница психологической службы Гульфинур Нурутдинова. Женщина одна из первых прибыла на место трагедии, чтобы оказать родственникам погибших психологическую помощь.

Психологи и священнослужители оказывали поддержку близким погибших, некоторым понадобилась помощь медиков Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Наталья потеряла в крушении самолета своего мужа. 51-летний Игорь Алексеев работал в мензелинском аэроклубе несколько лет, сам он с семьей жил в Ижевске. Этим утром женщина и не подозревала, что видит своего мужа в последний раз.

«Мы сами из Ижевска. Муж у меня парашютист, каждый раз ездил сюда на работу. За все время работы он совершил семь тысяч полетов. Никогда никаких экстренных ситуаций не было. У нас осталось двое детей», – рассказала Наталья.

После случившегося на территории аэроклуба неравнодушные жители Мензелинска создали импровизированный мемориал. Выразить соболезнования погибшим приехали десятки человек – близкие и друзья погибших. Почтить память погибших в авиакатастрофе приехал прокурор республики Илдус Нафиков, он возложил цветы к стихийному мемориалу.

Почтить память погибших в авиакатастрофе приехал прокурор республики Илдус Нафиков Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Случайность, износ самолета, птица или пилоты?

Сразу после крушения в СМИ появились несколько версий случившегося – одни считали, что, возможно, свою роль сыграла ошибка пилотов, другие выдвинули версию, что причиной трагедии могла стать неисправность двигателя, эксперты говорили о возможном перегрузе самолета.

Инструктор мензелинского аэроклуба Олег Шипоров рассказал агентству, что в двигатель самолета могла попасть птица. По его словам, оба пилота, управлявшие самолетом допустить ошибку никак не могли. У обоих был большой стаж в управлении воздушными суднами. Михаил Беляев был военным летчиком, Александр Зыков – много лет был пилотом гражданской авиации. И Беляев и Зыков – летчики-инструкторы со стажем более десяти лет и допуском к командированию.

«Есть такое понятие – взлетная масса. Взлетная масса точно не была нарушена, потому что самолет летает с небольшим количеством людей», – утверждает Шипоров. – Возможно, в двигатель попала птица, ведь сейчас осень, перелетные птицы летают».

Инструктор добавил, что еще вчера он совершал прыжки с этого самолета – машина, по его словам, была абсолютно исправна.

Глава мензелинского аэроклуба Равиль Нурмехаметов сообщил, что пилоты самолета действовали правильно и делали все возможное, чтобы избежать трагедии Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

О том, что легкий самолет L-410 был исправен заявил и глава мензелинского аэроклуба Равиль Нурмехаметов. Он сообщил, что пилоты самолета действовали правильно и делали все возможное, чтобы избежать трагедии. Более того, подобные варианты чрезвычайных происшествий отрабатывались и ранее, а перед полетом самолет проверялся – никаких предпосылок к трагедии не было.

«Это были высококвалифицированные летчики, пилоты, командиры корабля, очень известные в наших кругах. Поэтому ошибки с их стороны я практически исключаю. Все покажет следствие, никаких предпосылок не было: этот самолет работал вчера прекраснейшим образом. Сегодня взлетел нормально. Вот на высоте 70 метров прозвучала команда об отказе двигателя. Пилоты действовали согласно всем инструкциям. К сожалению, не дотянули, не смогли сделать посадку», – прокомментировал трагедию Равиль Нурмехаметов.

Он добавил, что самолет был хорошо спроектирован – мог садиться и в полях и взлетать с них. «Можно было сесть и в воду. Тут надо разбираться – человеческий фактор или технический», – отметил начальник аэроклуба.

DZ Мензелинск – одно из излюбленных мест для парашютистов не только в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Аэроклуб DZ Мензелинск работает уже 18 лет. Здесь, как рассказал начальник клуба, тренируются космонавты. Здесь проводились Чемпионат мира и Европы. Случившееся для него и сотрудников клуба стало настоящим шоком. Как DZ Мензелинск будет работать дальше пока неизвестно, но на время следствия, работа клуба приостановлена.

DZ Мензелинск – одно из излюбленных мест для парашютистов не только в Татарстане. Сюда съезжаются и опытные парашютисты, и те, кто хочет испытать экстремальные ощущения впервые, причем как из Татарстана, так и из соседних регионов.

Жительница Казани Эльмира рассказала агентству «Татар-информ», что бывала в данном аэроклубе в этом году. В мае она решила попробовать спрыгнуть с парашютом. Выбор пал на DZ Мензелинск.

«Я отдала за прыжок почти восемь тысяч рублей. И за такую цену такие хиленькие самолеты», – рассказывает одна из жительниц Казани, прыгавши с парашютом в мензелинском аэроклубе Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В конце мая я ездила туда на прыжок с парашютом. Все было здорово – масса впечатлений, приятная атмосфера. Правда было одно НО – было очень много желающих», – рассказала девушка.

Эльмира сразу начала тревожиться, как небольшой самолет может вместить такое большое количество парашютистов. Случившееся для девушки стало шоком. Она добавила, что прыгала с парашютом именно с самолета L-410.

«Нас было более чем много. Я отдала за прыжок почти восемь тысяч рублей. И за такую цену такие хиленькие самолеты. Я не эксперт, конечно, но вид у самолетов действительно был измученный», – рассказала Эльмира.

Примерно в таком же ключе высказывается и дочь погибшего пилота Михаила Беляева, чье видео вчера облетело соцсети. С ее слов, отец неоднократно говорил о неисправностях самолета.

Так или иначе, разбираться в трагедии будут следователи, именно они установят причины трагедии. Напомним, что легкий самолет L-410 рухнул вчера утром под Мензелинском. На борту судна находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Выжить в крушении смогли лишь шесть человек, сейчас они все находятся в больнице, один из них в крайне тяжелом состоянии.

На месте трагедии побывал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил, что, по предварительной версии, причиной авиакатастрофы стал отказ левого двигателя самолета. Пилоты на высоте в 70 метров запросили вынужденную посадку, однако высота не позволила приземлиться им безопасно. Они пытались уйти от населенных пунктов.

Президент республики выразил соболезнования семьям и близким погибших в катастрофе, 11 октября он объявил днем траура. Рустам Минниханов сообщил, что в республике создан штаб, будет оказана материальная помощь в доставке тел погибших и организации похорон.

Фоторепортаж Владимира Васильева: