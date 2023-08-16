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Происшествия 16 августа 2023 19:24

Семьи погибших и пострадавших во время шторма в Марий Эл зеленодольцев получают выплаты

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В Зеленодольске семьи пострадавших и погибших во время трагедии на озере Яльчик получают от муниципалитета выплаты, сообщается в официальном сообществе Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Соответствующее поручение дал мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Напомним, из-за страшного урагана, который произошел 29 июля в республике Марий Эл, погибло трое жителей Зеленодольска. Еще семь человек, включая ребенка, получили различные травмы.

В итоге муниципалитет организовал социальную поддержку. Было решено выплатить семьям погибших по 50 тысяч рублей, и по 30 тысяч рублей семьям пострадавших. Выплаты начались еще 4 августа, перечисления средств продолжаются.

#ураган #Марий Эл #зеленодольск
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