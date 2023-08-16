Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семьи погибших и пострадавших во время шторма в Марий Эл зеленодольцев получают выплаты
В Зеленодольске семьи пострадавших и погибших во время трагедии на озере Яльчик получают от муниципалитета выплаты, сообщается в официальном сообществе Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Соответствующее поручение дал мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев.
Напомним, из-за страшного урагана, который произошел 29 июля в республике Марий Эл, погибло трое жителей Зеленодольска. Еще семь человек, включая ребенка, получили различные травмы.
В итоге муниципалитет организовал социальную поддержку. Было решено выплатить семьям погибших по 50 тысяч рублей, и по 30 тысяч рублей семьям пострадавших. Выплаты начались еще 4 августа, перечисления средств продолжаются.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа