Семьи погибших и пострадавших во время шторма в Марий Эл зеленодольцев получают выплаты

В Зеленодольске семьи пострадавших и погибших во время трагедии на озере Яльчик получают от муниципалитета выплаты, сообщается в официальном сообществе Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Соответствующее поручение дал мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Напомним, из-за страшного урагана, который произошел 29 июля в республике Марий Эл, погибло трое жителей Зеленодольска. Еще семь человек, включая ребенка, получили различные травмы.

В итоге муниципалитет организовал социальную поддержку. Было решено выплатить семьям погибших по 50 тысяч рублей, и по 30 тысяч рублей семьям пострадавших. Выплаты начались еще 4 августа, перечисления средств продолжаются.